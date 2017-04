Wolność ogłupia?

Często słyszymy, że od 25 lat żyjemy w wolnym kraju i możemy się cieszyć wolnością. Ale polska wolność to taka wolność z ograniczoną odpowiedzialnością. Państwo patrzy na obywatela podejrzliwym okiem i na zbytnią swobodę mu jednak nie pozwala.

Weźmy chociaż prowadzenie działalności gospodarczej. Ile skomplikowanych przepisów, ile ciągłych zmian, ile kontroli. Większość przedsiębiorców narzeka, że państwo traktuje ich jak potencjalnych przestępców. Zresztą już samo założenie firmy wiąże się z przejściem przez gąszcz nie zawsze zrozumiałych i nie wiadomo czym uzasadnionych przepisów. Ile razy słyszałem, że na Zachodzie Europy podejście do człowieka jest zupełnie inne i cieszy się on większym zaufaniem ze strony państwa.

A może na Zachodzie jacyś inni ludzie są? Nie wiem, ale po ostatnich wydarzeniach z wycinką drzew mam wrażenie, że jak damy Polakowi trochę więcej wolności, to od razu głupieje. Do grudnia zeszłego roku dało się słyszeć utyskiwania, że człowiekowi z własnym drzewkiem na własnym podwórku nie wolno zrobić, co mu się podoba. „Gdzie tu wolność?” – grzmiały komentarze na blogach i forach internetowych. Podobne słowa dało się słyszeć w codziennych konwersacjach. Jeszcze na początku tego roku, w rozmowach z przedstawicielami samorządów (bynajmniej nie z PiS-u), słyszałem opinie, że w sprawie drzew to jest akurat dobra zmiana (nomen omen).

Nagle okazało się, że zmiana jest niedobra (nawet bardzo), a minister Szyszko i cały PiS do zwolnienia, bo przyrody nie szanuje. Tym razem jednak to nie politycy, ale obywatele się nie popisali. Źle wykorzystana wolność znów zostanie ograniczona. Czy nas to czegoś nauczy?