Choć w poprzednim numerze wiele napisaliśmy na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chciałabym poświęcić jej jeszcze kilka zdań. Co roku mówi się o zebranych kwotach, przekroczonych rekordach, ale dopiero odwiedzając szpitale, mamy namacalny dowód słuszności prowadzenia tej akcji.

Szpital Rejonowy w Przeworsku jest tylko jedną z wielu placówek obdarowanych sprzętem przez fundację. Wchodząc na oddział geriatryczny, nie sposób nie zauważyć czerwonych serduszek. Osoby, które tak sprzeciwiają się działalności WOŚP, powinny przyjść właśnie w takie miejsca i zobaczyć, ile dobra otrzymują pacjenci. Bardzo łatwo jest krytykować, kiedy siedzimy wygodnie na kanapie przed telewizorem, ale nikt nie zagwarantuje nam, że reszta naszego życia będzie tak komfortowa. Zdrowia możemy zostać pozbawieni w jednej sekundzie. Czy wtedy, walcząc o życie lub choćby o godną opiekę, będziemy w stanie odmówić leczenia tylko dlatego, że szpitalny sprzęt został ufundowany przez WOŚP? Czy jeśli zdrowie naszych najbliższych będzie zależało od wykorzystania urządzeń z czerwonym serduszkiem, odbierzemy im nadzieję na lepsze życie? Zdrowia nie można kupić, ale za pieniądze można dostać sprzęt, który pozwoli nam wyjść z choroby albo chociaż godnie ją przetrwać. Jeśli w przyszłości przyszłoby mi odwiedzić moich bliskich w szpitalu, to chciałabym zobaczyć ich na wygodnych łóżkach, w odpowiednio wyposażonych salach i leczonych za pomocą najwyższej jakości urządzeń. Szpitali nie stać na zakup tego wszystkiego, ale właśnie o to co roku walczy WOŚP.