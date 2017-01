O jedno serduszko za daleko

W niedzielę, jak Polska długa i szeroka, wszędzie królowały czerwone serduszka – od dwudziestu pięciu lat symbol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Regionalny oddział TVP 3 Bydgoszcz wyemitował rozmowę z posłem PO Arkadiuszem Myrchą, który mówił o okupacji Sejmu.

Ponieważ poseł popiera WOŚP, na płaszczu miał przylepione czerwone serduszko. Wieczorem ten sam materiał wykorzystały „Wiadomości”, tyle że na płaszczu posła już serduszka nie było. – Przez cały dzień nosiłem to serduszko bardzo dumnie i noszę je także dzisiaj – zapewniał później poseł w swoim oświadczeniu. Czyli była to ordynarna manipulacja, niezwykle łatwa w dobie Photoshopa. Skoro uznano w telewizji, że należało usunąć jedno serduszko, to zastanawiam się, ile jeszcze obrazów zostało w taki sposób wyretuszowanych, a ile jeszcze zostanie poddanych podobnej obróbce. Przypomniało mi to historię z lat osiemdziesiątych. Śp. Edek Kmiecik, świetny rysownik związany z Życiem Przemyskim, charakterystyczną dla siebie kreską narysował z natury panoramę Przemyśla widzianą od strony Zasania. Niestety udany rysunek nie nadawał się do publikacji, gdyż według jednego z bardziej gorliwych towarzyszy pokazywał Przemyśl jako miasto kościołów. Ponieważ usunięcie kościelnych wież byłoby całkowitym zniekształceniem widoku, nakazano biednemu Edkowi, żeby chociaż usunął krzyże z wież. No cóż, takie były wtedy czasy. Wszyscy łudziliśmy się, że minęły one bezpowrotnie, ale okazuje się, że nie i to jest smutne.