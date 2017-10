[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.1. działka ewidencyjna nr2. działka ewidencyjna nr3. działka ewidencyjna nrWszystkie położone w obrębie 213 m. Przemyśla i objęte księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0.Sprzedaż każdej z ww. działek następuje wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8 oraz nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, obie w obrębie 213 m. Przemyśla.Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miejska Przemyśl, natomiast zarządzającym Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.Teren nieruchomości płaski. Działka nr 6/10 w obrębie 213 ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu, natomiast działki nr 6/13 i nr 6/14 posiadają regularne, prostokątne kształty. Dojazd do nieruchomości od nowou rządzonej ulicy Gospodarczej przez działki nr 6/7 i nr 6/12 w obrębie 213, przeznaczone do obsługi komunikacyjnej ww. działek. W sąsiedztwie znajduje się hala produkcyjna, tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz tereny użytkowane rolniczo.Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bakończyce III/04” zatwierdzonego Uchwałą nr 192/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 października 2006 r., działki będące przedmiotem przetargów położone są w obszarze oznaczonym symbolem „P2”, który to obszar przeznacza się pod tereny zabudowy przemysłowo-usługowej w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, w godzinach podanych w tabeli w pkt III.Wadium w kwocie podanej w tabeli w pkt III, należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – dz. nr 6/... obr. 213”.Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 listopada 2017 r.wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EUROPARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub (15) 823 66 88.