[Ogłoszenie] o II licytacji nieruchomości, grunty rolne (Leszczawa Dolna)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663 004 444) ogłasza, że: w dniu 17.11.2017r. w budynku SR w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 104, odbędzie sięzaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 470,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 870,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 848,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 277,20 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 344 268,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 640,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.(kwota zawiera podatek VAT) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 581 062,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 159,40 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Nieruchomości położone są: 37-740 Bircza, Leszczawa Dolna 107,ha dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerzeRękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika