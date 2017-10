Urząd Gminy Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przemyśl z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Ostrów 1/2017”, terenu położonego w Gminie Przemyśl.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2017 r.., poz. 1073, z pózn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z pózn. zm.),Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania MPZP, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U z 2017 r., poz. 1405 z pózn. zm.).Wnioski należy składaćc na pismie w Urzędzie Gminy w Przemyslu, ul. Pułkownika Marcina Borelowskiego 1, 37 – 700 Przemysl, pokój Nr 210,, piętro II, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 8 listopada 2017 r.Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwag i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: inwestycje@gminaprzemysl.home.pl za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAPWnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfi kacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), na adres: inwestycje@gminaprzemysl.home.plWniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.