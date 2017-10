[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, ul. Grochowska (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przyNieruchomość niezabudowana, położona jest w rejonie ulicy Grochowskiej. Kształt działki regularny, wydłużony, zbliżony do trapezu. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej zostanie zapewniony przy jej sprzedaży na zasadzie prawa nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 58/2 obr. 210.(w tym podatek 23 % VAT).w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.w przetargu jest wniesienie w pieniądzuWadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr:z zaznaczeniem: „Przetarg - ul. Grochowska, dz. nr 58/1 obr. 210”.Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http.://www.przemysl.pl