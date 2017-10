[Ogłoszenie] o I licytacji nieruchomości (Maćkowice)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. 663 004 444) ogłasza, że: w dniuw budynku S.R w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się1), zabudowana Suma oszacowania wynosizaś cena wywołania jest równasumy oszacowania i wynosiLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg2)grunty orne Suma oszacowania wynosi, zaś cena wywołania jest równasumy oszacowania i wynosiLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jestnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.3), grunty orne Suma oszacowania wynosi, zaś cena wywołania jest równasumy oszacowania i wynosiLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jestnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerzenieruchomości położone są, gmina Żurawica.Rękojmię można uiścić na konto komornika: