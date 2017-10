[Obwieszczenie] o II licytacji nieruchomości (Łodzinka Górna)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

O B W I E S Z C Z E N I E

D R U G A L I C Y T A C J A





Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl ul. Franciszkańska 33, tel.: 166786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniuodbędzie się:(budynek drewniano-murowany, parterowy ze strychem gospodarczym, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 61,22 m. kw., oraz powierzchni poddasza 31,66 m. kw.)(parterowy dwusegmentowy budynek konstrukcji drewnianej, bez podpiwniczenia wraz z przyległym zadaszeniem gospodarczo-składowym o konstrukcji metalowej).Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bircza nieruchomość położona jest w obszarze terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i usługową.Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest na kwotę: 140.024,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji stanowi 2/3 wartości oszacowania i wynosi:Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14.002,40zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA o. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.