[Informacja] o podaniu do publicznej wiadomości wykazu do zbycia lokali mieszkalnych, ul. Głowackiego, Mnisza, Grodzka, Słowackiego, Mickiewicza (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu –zostały podane do publicznej wiadomości wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnychusytuowanych odpowiednio na działkach: nr 1762 i 1769 – stanowiącej podwórko obie w obrębie nr 207; nr 1151 oraz 1148 i 1166 – stanowiące podwórka, wszystkie w obrębie nr 207; nr 637 w obrębie nr 207; nr 1515 w obrębie 207; nr 576 w obrębie 207 m. Przemyśla.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r., poz. 2147 tekst jedn.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 07.11.2017 r.