[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Krówniki, Ostrów, Pikulice, Ujkowice, Rożubowice)

Urząd Gminy Przemyśl

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 8 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako:



- działka nr 761/29 o pow. 0,0376 ha położona we wsi Krówniki,

- działka nr 172/13 o pow. 0,0095 ha położona we wsi Ostrów,

- działka nr 633/3 o pow. 0,0573 ha położona we wsi Pikulice,

- działka nr 527/2 o pow. 0,0225 ha położona we wsi Pikulice,

- działka nr 1360/31 o pow. 0,12 ha położona we wsi Ujkowice,

- działka nr 77 o pow. 0,14 ha położona we wsi Rożubowice,

- działki nr 1452/3, 1452/24, 1452/25, 1452/26 o pow. 1,70 ha położone we wsi Ujkowice,

- działka nr 87/686 o pow. 0,0197 ha położona we wsi Ostrów oraz współudział wynoszący 1/5 w działce nr 87/684 o pow. 0,0660 ha położonej w Ostrowie.