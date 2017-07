[Informacja] o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości (Medyka)

Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Starosta Przemyski reprezentujący Skarb Państwa, informuje,

żewywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszczono na stronie BIP Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl w zakładce: ogłoszenia konkursy rubryka: ogłoszenia o zbyciu mienia i na stronie BIP Wojewody Podkarpackiego na okres 21 dni - wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat do dnia 05.12.289 r., położonej w obr. Hurko gm. Medyka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Mieniem Powiatu , Przemyśl, pl. Dominikański 3, pok. 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50-54 w.286 w godz. od 8.00 do 15.00