[Ogłoszenie] o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Łozowa (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Przemyślu przy ul. Łozowej 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Osoby fi zyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DzU z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:Lokal mieszkalny nr ............................................................................................................2Powierzchnia użytkowa lokalu: .............................................................................. 25,02 m2Powierzchnia piwnicy: ...............................................................................4,40 m2 i 3,23 m2Powierzchnia komórki:.............................................................................................3,15 m2Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 268/1000 części w działce nr 514 o pow. 0,0334 ha w obrębie 207 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00104448/1 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.37-700 Przemyśl, ul. Łozowa 2/2.Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze w budynku przy ul. Łozowej 2 i składa się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki z w.c. Do lokalu przynależą dwie piwnice oraz komórka.Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację, ogrzewany jest piecem kafl owym oraz kuchnią kafl ową. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłodze w pokoju i kuchni panele podłogowe, a w łazience plytki ceramiczne. Budynek przy ul. Łozowej 2 w Przemyślu położony jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospdarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego lokalu zostało wykonane świadectwo energetyczne.nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r. poz. 710 t.j.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.przeprowadzono przetarg w dniu 24.05.2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.(środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 t.j.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2015 r.w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 w kwocie(słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu –z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony ul. Łozowa 2/2”.Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 16 sierpnia 2017 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.który przetarg wygrał, jest zobowiązany przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pok nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.