[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Zabłotce)

Urząd Gminy Radymno

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM



Wójt Gminy Radymno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zabłotce, stanowiących własność Gminy Radymno, objętych PR1J/00057799/5

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radymno Nr XLIV/96/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. I zarządzeniem Nr 120/2016 Wójta Gminy Radymno z dnia 12 października 2016 r., Nr 70/2017 Wójta Gminy Radymno z dnia 03.07.2017 r.Drugi przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 11.00 w kolejności wg ogłoszenia.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 11.08.2017 r. Z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu.Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /t.j. DzU z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny oraz podmioty wskazane w ustawie zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne do łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno /tel. 16 6282419/. Ogłoszenie jest zamieszczone w całości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie /www.ugradymno.ires.pl i BIP/www.ugradymno.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radymno od dnia 6.07.2017 r. do 17.08.2017 r. i w miejscowości Zabłotce.