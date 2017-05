[V przetarg] ustny na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych (Kalników)

Starostwo Powiatowe w Przemyślu

Starosta Przemyski ogłasza:

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w budynkach nr 336A i 336B w obrębie Kalników gm. Stubno:obj. KW nr PR1P/00104640/7, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 288/10000 części.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .przedmiotu przetargu wynosi(słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj.(słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 06 czerwca 2017 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 Kalników 336A – V przetarg”.obj. KW nr PR1P/00104642/1, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro , pokój nr 86 .przedmiotu przetargu wynosi(słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj.(słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie(słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 06 czerwca 2017 r.(włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 Kalników 336B – V przetarg”.obj. Kw nr PR1P/00104644/5, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .przedmiotu przetargu wynosi(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj.(słownie: czterysta złotych 00/100 ).w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie(słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyśluwłącznie), z zaznaczeniemBliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. (16) 678 50 54 w. 286 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia.