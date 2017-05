[Ogłoszenie] o II licytacji nieruchomości (Ostrów)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że:w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja działki nr 1zabudowanaj wolno stojącym, w całości podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 2w bryle budynku, położonej w miejscowości Ostrów 562, 37-700 Przemyśl, gmina wiejska Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerzeSuma oszacowania wynosi 605 326,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosiLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jestnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.