[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Bolestraszyce)

Urząd Gminy Żurawica

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

Miejscowość Nr działki

Powierzchnia

[ha] Przeznaczenie

wg planu

Rodzaje,

klasy i pow.

użytków

w działce

Numer

Księgi Wieczystej

Cena

wywoławcza

nieruchomości

(netto)



Żurawica











Bolestraszyce 209/11















760/32

760/34

760/35

760/36 0,0100















0,0931

0,1035

0,1070

0,1251 Brak MPZP













Tereny

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej B











Ps III PR1P/00053789/0













PR1P/00109053/0

PR1P/00109053/0

PR1P/00109053/0

PR1P/00109053/0



3 439,00

+ VAT















18 902,00

+ VAT

24 615,00

+ VAT

22 916,00

+ VAT

26 760,00

+ VAT





Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 26.05.2017 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek. W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78.