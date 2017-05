[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ul. Sobótki (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Przemyśl.Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Sobótki, położona jest też w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Jawor.Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przebiega sieć gazowa oraz znajduje się słup niskiego napięcia. Zabudowę przedmiotowej działki stanowi budynek hali magazynowej, konstrukcji metalowej o powierzchni użytkowej 387 m2. Jest to obiekt parterowy, wybudowany według technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku betonowe. Dach i ściany zewnętrzne warstwowe konstrukcji metalowej obłożone z zewnątrz blachą trapezową, z warstwą izolacyjną ze styropianu, pokrytego od wewnątrz płytami eternitowymi. Stolarka okienna stalowa z licznymi ubytkami. Obiekt został włączony do zadania pn. „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl na lata 2013-2032”.a nieruchomości: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dniaWadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr:z zaznaczeniem: „Przetarg - ul. Sobótki, działka nr 403/3 obr. 211”.Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.