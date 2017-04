[Ogłoszenie] o wynajmie lokalu usługowego z wyposażeniem, ul. Książąt Lubomirskich (Przemyśl)

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO (BARU STUDENCKIEGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

na najem lokalu usługowego małej gastronomi (baru studenckiego) wraz z wyposażeniem w Przemyślu, przy ul. Książąt Lubomirskich 2. Nr referencyjny postępowania: PWSW-DOE/221/09/17Wynajmujący: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejskaw Przemyślu.Charakterystyka lokalu usługowego: Lokal usługowy (bar studencki) usytuowany jest w budynku PWSW w Przemyślu na terenie Campusu uczelnianego. Na powierzchnię użytkową wynajmowanego lokalu składa się:- bar studencki z zapleczem kuchennym - 50,89 m2,- sala konsumpcyjna – 39,12 m2- magazyn baru – 18,69 m2Razem: 108,70 m2Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną – wywiewną.Wyposażenie baru stanowi:- piec konwekcyjno-parowy,- taboret gazowy – 1-palnikowy- wyposażenie gastronomiczne kuchni – mebloweTermin świadczenia usługi od pon.-pt., w dni wolne w zależności od ustalonych potrzeb obu stron. Menu co najmniej trzy zestawy obiadowe do wyboru - w tym wegetariańskie.Termin obowiązywania umowy najmu: od dnia 01.06.2017, na czas określony do 30.09.2018 r.W ofercie należy wskazać ryczałtową wysokość stawki za wynajem powierzchni baru wraz z wyposażeniem.Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych: za energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, gaz (rozliczenie wg liczników), ogrzewania lokalu (płatność % faktury w odniesieniu do zajmowanej kubatury) oraz wywozu nieczystości stałych.Warunki przystąpienia do przetargu: zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz złożenie pisemnych oświadczeń oraz dokumentów:o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu najmu - oświadczenie,o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu - oświadczenie,dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej CEiDG lub KRS oferentaZ warunkami lokalowymi oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w dni robocze w godz. 09.00-13.00Kontakt: Kolegium Techniczne, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E - pok. 3.26.Nr tel. 16 735 51 21, e-mail: przetargi@pwsw.plTermin i miejsce składania i otwarcia ofert:Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Baru” należy składać do dnia 15.05.2017 r. do godz. 9.00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl.Jedna złożona ważna oferta wystarczy do zawarcia umowy najmu.