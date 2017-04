[Wyciąg] z ogłoszenia o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (Dobra, Leżachów)

Urząd Gminy Sieniawa

Wyciąg z ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dobra, Leżachów stanowiące własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.1. Przedmiotem przetargu jest:- działka leśna położona w Dobrej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 501/1 o pow. 2,23 ha, ujawniona w KW PR2R00000515/1cena wywoławcza wynosi 100 000,00 zł wadium wynosi 10 000,00 zł- działka leśna położona w Leżachowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 122 o pow. 5,26 ha, ujawniona w KW PR2R00009673/9cena wywoławcza wynosi 188 000,00 zł wadium wynosi 18 800,00 zł2. Przetarg odbędzie sięw siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o. Sieniawa w terminiez zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 22.05.2017 r.4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Dobra, Leżachów oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa - przetargi i bip.sieniawa.pl5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu pok. nr 17 lub pod nr. tel. 16 622 70 63 wew. 34.