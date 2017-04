[Informacja] o II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej (Ostrów)

Urząd Gminy Przemyśl

WÓJT GMINY PRZEMYŚL

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości informuje,, oznaczona jako działka nr 83/155 o pow. 0,15 ha w Ostrowie. II przetarg.W przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Wadium wniesione przez osobę (osoby):• która nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,• która przetarg wygrała – zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie.Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemyśl w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój 211 lub telefonicznie pod nr 016 670 48 00 w. 47.Niniejsze ogłoszenie jest sprostowaniem ogłoszenia Wójta Gminy Przemyśl, zamieszczonego w Życiu Podkarpackim z dnia 29 marca 2017 r., (ogłoszenie nr 21497), w którym błędnie podano oznaczenie i pow. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemyśl na stronie www.gminaprzemysl.home.pl/bip.