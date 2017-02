[Lokalny] Program Rewitalizacji Przemyśla na lata 2016-2023

Urząd Miasta Przemyśla

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2016-2023

NABÓR PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie miasta Przemyśla Mapa z wyznaczonym obszarem rewitalizacji, lista podmiotów uprawnionych do zgłaszania kart projektów, karty projektów i wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.przemysl.pl w dzialeZgłaszane projekty powinny być przedsięwzięciem skierowanym na ograniczanie/rozwiązywanie problemów społecznych lub łączyć zamierzenia inwestycyjne powiązane z przeciwdziałaniem problemom społecznym, zarówno dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym.Kartę projektu można pobrać w wersji elektronicznej, dostępnej na stronie www.przemysl.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.Nabór projektów trwaWypełnione karty projektów należy składać w wersji papierowej na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres email: rewitalizacja@um.przemysl.pl.Projekt realizowany jest przy współfi nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.