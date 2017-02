[Ogłoszenie] o pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Skołoszów, Hnatkowice, Olszynka)

GS „Samopomoc Chłopska” w Orłach

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Orłach

OGŁASZA

ul. Przemyska 22, 37-716 Orły, woj. podkarpackie, powiat przemyski, KRS: 0000071678Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących jej własnością:1. działka nr 1617/107 obręb Skołoszów o pow. 0,0528 ha objęta księgą wieczystą KW nr PR1P / 000973774/2 zabudowana budynkiem sklepu o pow. 60 m kw. Położona w Skołoszowie (Zadąbrowie) gmina Radymno za cenę wywoławczą 70 000 zł. wadium wynosi 7000 zł.2. działka nr 604/2 obręb Hnatkowice o pow. 0,0600 ha objęta księgą wieczystą KW nr PR1P/00063010/2 zabudowana budynkiem sklepu o pow. 101,52 m kw. Położona w Hnatkowicach nr 187, gmina Orły za cenę wywoławczą 120 000 zł, wadium wynosi 12 000 zł.3. działka nr 135 obręb Olszynka o pow. 0,0400 ha objęta księgą wieczystą KW Nr PR1P / 00063007/8 zabudowana budynkiem sklepu o pow. 92,32 m kw., oraz powierzchnia piwnic 81,40 m kw. położona w Olszynce nr 96 gmina Orły za cenę wywoławczą 120 000 zł, wadium wynosi 12 000 zł.Ww. nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny.Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.Osoby biorące udział w przetargu powinne zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.Oferty z napisem PRZETARG należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 07.02.2017 r., o godz. 14.00.Wybór ofert nastąpi w dniu 08.02.2017 r., o godz. 9.00.Osoby przystępujące do przetargu mogą oglądać nieruchomości w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w gotówce w kasie Spółdzielni najpóźniej do dnia 07.02.2017 r., do godz. 14.00.W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi.Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowych rokowań, swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.