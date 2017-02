[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, ul. Żulińskiego (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, położonych w budynku garażowym przy ul. Żulińskiego w Przemyślu, oznaczonych jako:o powierzchni 14,84 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097807/3, wraz z udziałem wynoszącym 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha w obrębie 202 i działka nr 841 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 202, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,o powierzchni 15,12 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097808/0, wraz z udziałem wynoszącym 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha w obrębie 202 i działka nr 841 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 202, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,o powierzchni 15,12 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097809/7, wraz z udziałem wynoszącym 51/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha w obrębie 202 i działka nr 841 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 202, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 1 i Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, www.przemysl.pl.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upływa w dniu