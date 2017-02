Izba Celna w Przemyślu

Obwieszczenie o licytacji publicznej z 20.01.2017 r.

Na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: DzU z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.) Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu zaprasza w dniu 14.02.2017 r. o godz. 10.00 do licytacji publicznej na sprzedaż używanych automatów do gry:1. Black Horse nr JV/11004/BH - 1 szt.,2. Black Horse bez numeru - 1 szt.,3. Black Horse bez numeru - 1 szt.,4. Black Horse bez numeru - 1 szt.,Kwota oszacowania każdego automatu do gier wynosi brutto 4700,00 zł; Cena wywołania brutto w I terminie licytacji stanowi ¾ wartości szacunkowej ruchomości i wynosi 3525,00 zł; Cena wywołania brutto w II terminie licytacji stanowi 1/2 wartości szacunkowej i wynosi 2350,00 z³;Ruchomość z poz. 1 należy do zobowiązanego Javex Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 2A, 43-300 Bielsko-Biała. Ruchomości z poz. 2-4 należą do zobowiązanego: Grzegorz Bulski, ul. Armii Krajowej 11/3, 44-120 Pyskowice.Do licytacji mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które uzyskały koncesję na prowadzenie kasyna gry zgodnie z przepisami ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 471).w wysokości 10% kwoty oszacowania. Wadium należy wpłacać w gotówce w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu, w pok. 139, zgodnie z art. 105b Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,2. I licytacja publiczna odbędzie się w dniuw siedzibie Izby Celnej w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 9, o godz. 10.00 w pok. nr 139.w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 9 w pok. nr 139.4. Towary można obejrzeć w Magazynie Depozytowym Urzędu Celnego w Przemyślu dnia 13.02.2017 r. i 15.02.2017 r. (termin oględzin dla II licytacji) po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 16 675 2337 lub 16 675 23 00,5. Informacji dot. licytacji udziela Wydział Egzekucji Izby Celnej w Przemyślu (37-700 Przemyśl, ul. Sielecka 9, tel. 16 676 4357 lub 16 676 44 45).