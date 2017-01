[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do użytkowania wieczystego (Jawornik Polski)

Urząd Gminy Jawornik Polski

Wójt Gminy Jawornik Polski informuje:

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016. 2147 j.t.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim oraz na stronie internetowej opublikowany został wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawornik Polski przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste:Obręb Jawornik-Przedmieście - działki nr 366/9, 366/11, 366/12, oraz przeznaczonych do oddania w najem:Obręb Jawornik Polski - lokal użytkowy w budynku nr 35 na działce nr 670,Obręb Jawornik Polski - garaż murowany na działce nr 699.