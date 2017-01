[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ul. Łozowa (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu





PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Przemyślu przy ul. Łozowej 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

z dwoma piwnicami o pow. 4,40 m2 i 3,25 m2 oraz komórką o pow. 3,15 m2 wraz z udziałemw nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 514 o pow. 0,0334 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00104448/1 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) –Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.nieograniczony odbędzie się ww siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu,w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 21 lutego 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank SA nr:z zaznaczeniemzostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.