[Zaproszenie] na konsultacje społeczne - Lokalnny Program Rewitalizacji Przemyśla na lata 2016-2023

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2016-2023

konsultacje społeczne

Konsultacje odbędą się w trzech formach: pisemnej, ankietowej oraz spotkania konsultacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.przemysl.pl w dziale „dla Mieszkańca”, w zakładce „Rewitalizacja”, w której została umieszczona diagnoza, określająca stopień zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów Przemyśla, wskazująca obszary o najwyższym stopniu degradacji.W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza:Spotkanie będzie służyło zdiagnozowaniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych występujących na obszarach kryzysowych oraz wypracowaniu wspólnej wizji rewitalizacji miasta.Więcej informacji na stronie www.przemysl.pl- do składania uwag, opinii i propozycji do opracowanej diagnozy oraz wypełnienia ankiety w terminie do dnia– materiały dostępne na stronie www.przemysl.pl, w dziale „dla Mieszkańca”, w zakładce „Rewitalizacja”.- na spotkanie konsultacyjno-informacyjne, które odbędzie się w dniuw sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, o godzinie 16.00.Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020