[Ogłoszenie] o licytacji działek i lokalu mieszkalnego (Tarnawce, Przemyśl)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

w dniuw Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja:położonej: 37-741 Krasiczyn, Tarnawce, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerzeSuma oszacowania wynosizaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosiLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jestw dniuw Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja:składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 62,40 m kw. oraz przynależnej piwnicy i strychu o powierzchni przynależnej 79,80 m kw. położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 4/2, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerzeZ lokalem związany jest udział wynoszący 253/1000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00000049/5. Suma oszacowania wynosizaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosiLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jestRękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na kontoZgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.