[II przetragi] ustne nieograniczone na sprzedaż działek (Nienadowa)

Starostwo Powiatowe w Przemyślu

ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 7/14, nr 7/15, nr 7/16 położonych w Nienadowej, w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, stanowiących własność Powiatu Przemyskiego.





Daty

przetargów godziny nr

działki Pow.

w ha cena wywoławcze

w zł brutto tj. z VAT Wadia w zł

ok. 11 % ceny

wywoławczej Minimalne wysokości postąpień

w zł w wysokości 1% ceny

wywoławczej określonej w

kolumnie nr 5 14.02.2017 r. 9.00 7/14 0,0955 19 000 zł słownie:

dziewiętnaście tysięcy złotych 2000 zł słownie:

dwa tysiące złotych 190 zł słownie:

sto dziewięćdziesiąt złotych 14.02.2017 r. 10.30 7/15 0,0956 19 000 zł słownie:

dziewiętnaście tysięcy złotych 2000 zł słownie:

dwa tysiące złotych 190 zł słownie:

sto dziewięćdziesiąt złotych 14.02.2017 r. 12.00 7/16 0,0985 20 000 zł słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych 2000 zł słownie:

dwa tysiące złotych 200 zł słownie:

dwieście złotych

Działki gruntowe niezabudowane położone w Nienadowej, oznaczone nro pow. 0,0955 ha, nro pow. 0,0956 ha, nro pow. 0,0985 ha, objęte księgą wieczysta nr, stanowiące własność Powiatu Przemyskiego, nieobciążone wpisem w dziale III i IV ww. Kw. Dla ww. działek została wydana ostateczna decyzja Wójta Gminy Dubiecko nr 6730.16.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. o warunkach zabudowy z zapisem działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „MN”, który przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną realizowaną w formie zabudowy wolno stojącej oraz pod drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem „KW”. Budynki mieszkalne wolno stojące mogą być realizowane bez podpiwniczenia lub z podpiwniczeniem i poddaszami mieszkalnymi. Działki nrznajdują się w południowej części Nienadowej. Najbliższe otoczenie nieruchomości ww. stanowią od zachodu i południa tereny upraw rolnych. Wschodnie otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.W dalszym otoczeniu widoczna postępująca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od zachodu tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zabudowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa). Istnieje bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki nrobr. Nienadowa są o regularnym kształcie przypominającym kwadrat, bez niwelacji terenu, nie posiadają uzbrojenia.przelewem na rachunek sum depozytowych nrw Banku Polskiej Spółdzielczości O/Przemyśl ul. Mickiewicza 28 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3, (czynnej od godz. 8.00 do godz. 15 00) II piętro z zaznaczeniem:Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone dnia następnego po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku nieprzystąpienia przez podmiot ustalony w przetargu jako nabywca działki bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywającego, wadium nie podlega zwrotowi. Przetargi na sprzedaż opisanych powyżej działek odbędą się w siedzibiezgodnie z harmonogramem zawartym w tabeli przy punkcie III umieszczonym w kolumnie nr 1 i 2.Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu, pl. Dominikański 3, pokój 86, II piętro lub pod numerem telefonu (16) 678-50-54 wew. 286 w godz. od 800 do 1500.