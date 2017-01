[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, ul. Dolińskiego (Przemyśl)

Urząd Miasta Przemyśla

I n f o r m a c j a

Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 646 w obrębie 205, położona przy ul. Dolińskiego w Przemyślu).Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.