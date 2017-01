[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości do dzierżawy (Średnia, Kupna, Chyrzyna, Skopów, Bachów)

Urząd Gminy w Krzywczy

Wójt Gminy Krzywcza informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy został wywieszony wykaz na dzierżawę dz. 691, 655, 402/3 położonych we wsi Krzywcza, dz. 238, cz. dz. 6, 576/1, 576/2 położonych we wsi Średnia, cz. dz. 2 położonej we wsi Kupna, cz. dz. 199 położonej we wsi Chyrzyna oraz wykaz na sprzedaż działki nr 873/1 położonej we wsi Skopów i działki nr 764 położonej we wsi Bachów.