[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Zabłotce)

Urząd Gminy Radymno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 21 000,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 25 000,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 43 000.00 zł

Na podstawie art. 28 ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2015 r. poz. 1774 z poź. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. DzU z 2014 poz. 1490 ze zm.)Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radymno nr XLIV/96/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. i zarządzeniem nr 120/2016 Wójta Gminy Radymno z dnia 12 października 2016 rCena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 62 000,00 złDziałki o kształcie foremnym, położone w strefie pośredniej wsi i peryferyjnej gminy w kompleksie gruntów ornych, granicach widocznych, w chwili obecnej użytkowane jako grunt orny, Działka nr 687 lekko pochylona od wschodu i zachodu działki w kierunku jej środka, z dostępem do drogi gminnej urządzonej, oznaczona w ewidencji gruntów jako RII 0,65 ha, R IIIa 1,17 ha. Działki nr 706/2 , 716/2, 729 lekko pochylone w kierunku północno-zachodnim, z dobrym dostępem do dróg publicznych.Na działkach nr 716/2, 729 znajdują się słupy wysokiego napięcia linii 110 kV. Działka nr 706/2 oznaczona w ewidencji gruntów jako RII 0,40 ha, RIIIa 0,20 ha, działka nr 716/2 oznaczona w ewidencji gruntów jako RII 0,60 ha, RIIIa 0,12 ha, działka nr 729 oznaczona w ewidencji gruntów jako R II 1,26 ha. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radymno stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radymno działki znajdują się w obszarze terenów oznaczonych jako tereny rolne.Przetarg ustny ograniczony dla: rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne do łącznej powierzchni użytków rolnych nie iększej niż 300 ha, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub gminach graniczących, tj. Chłopice, Jarosław, Orły, Laszki, Stubno, Wielkie Oczy, Miasto Radymno.W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU z 2012 r. poz 803 z późn. zm) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o której mowa w art. 7 cytowanej ustawy.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 20.01.2017 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być sporządzone przed notariuszem.Uczestnicy przetargu zobowiązani posiadać dokument tożsamości.Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Radymno w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.Wadium wpłacone przez osobę, która przetargu nie wygrała zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu na konto podane przez oferenta.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r, o podatku od towarów i usług (j. t. DzU) z 2016 poz. 710 ze zm/sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, którą należy wpłacić najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Nieruchomości-grunty sprzedaje się zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów.Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.Szczegółowe informacji dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy, tel. 16 6282419.Ogłoszenie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie /www.ugradymno.ires.pl/ i BIP/www.ugradymno.pl/.