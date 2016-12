[Ogłoszenie] o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Sośnica)

Urząd Gminy Radymno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 47 000.00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 50 000.00 zł

Na podstawie art. 28 ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2015 r. poz.1774 z poź. zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. DzU z 2014 poz. 1490 ze zm.)Działka nr 315/4 o powierzchni 0,1735 ha położona obręb Sośnica, własność Gminy Radymno objęta KW PR1J/00056064/7Nieruchomości położone w obszarze zabudowy mieszkalnej w strefie centralnej wsi i pośredniej gminy o kształcie foremnym, użytkowane rolniczo, usytuowane na wschodnim zboczu wzniesienia przylegają do drogi powiatowej urządzonej, z dostępem do mediów: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej. W ewidencji gruntów działka nr 315/4 oznaczona jako RI, działka nr 315/5 oznaczona jako RI, S-Ps I. Dla powyższych działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25.03.2015 r. PI.6730.59.2014 na budowę budynków mieszkalnych.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 20.01.2017 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być sporządzone przed notariuszem.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału.Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Radymno w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.Wadium wpłacone przez osobę, która przetargu nie wygrała zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu na konto podane przez oferenta.Cena osiągnięta w przetargu i podatek VAT 23% stanowią cenę nabycia nieruchomości, którą należy wpłacić najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.Szczegółowe informacji dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy, tel. 16 6282419. Ogłoszenie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie /www.ugradymno.ires.pl/ i BIP/www.ugradymno.pl/.