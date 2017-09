Pumpkin Spice Latte, czyli dyniowe latte

Przygotowanie

Przygotować purée z dyni. Dynię opłukać, pozbawić pestek, a następnie pokroić na duże kawałki i 30 – 40 minut piec pod folią aluminiową w piekarniku rozgrzanym do 180 stp. C. Upieczoną dynię pozbawić skórki i zblendować na gładką masę.

Przygotować syrop. Do rondelka wlać wodę i dodać wszystkie przyprawy. Doprowadzić do wrzenia, zmniejszyć ogień i gotować jeszcze 5 minut. Odstawić z ognia, schłodzić i przecedzić, tak aby przyprawy zostały na sitku. Do syropu dodać skondensowane mleko (i ewentualnie cukier), dokładnie wymieszać. Następnie dodać purée. Całość zblendować.

Zaparzyć kawę oraz spienić mleko. Do kubków wlewać kolejno: po 2 łyżki syropu, spienione mleko, kawę. Napój można udekorować bitą śmietaną, ulubioną posypką lub mieszanką przypraw.