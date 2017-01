Skandynawski glögg

Glögg to rodzaj grzanego wina, wywodzącego się ze Szwecji, a znanego w całej Skandynawii oraz w krajach estońskich. W tamtejszych rejonach jest niezwykle popularny zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ten aromatyczny i smaczny poncz na czerwonym winie, z dodatkiem migdałów, rodzynek i korzennych przypraw to znakomita zimowa rozgrzewka.

Przygotowanie

Do rondelka z grubym dnem wlać wino, sok wyciśnięty z 1 pomarańczy. Dodać przyprawy: cynamon, anyż, kardamon, goździki i pokrojony na plasterki imbir oraz rodzynki. Podgrzewać na małym ogniu do temp. 60 – 80 st. C. Drugą pomarańczę wymyć, sparzyć wrzątkiem i pokroić w półksiężyce. Do każdej szklanki włożyć garstkę migdałów i dwie cząstki pomarańczy. Gorące wino osłodzić miodem. Przecedzić przez sito i rozlać do szklanek.