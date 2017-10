Kulinarna historia przedwojennej Polski. Wygraj 1 z 3 książek!

Kraj wyniszczony wojną, jakiej świat jeszcze nie widział. Miliony rodzin żyjące w skrajnej biedzie. Galopujące ceny, fałszerze żywności i oszuści żerujący na ludzkiej krzywdzie. II Rzeczpospolita też była polem walki, a nowym frontem okazały się kuchnie, spiżarnie i miejskie targi.

Pochodząca z Chotyńca k. Jarosławia Aleksandra Zaprutko-Janicka, autorka bestsellerowej Okupacji od kuchni, współzałożycielka „Ciekawostek historycznych”, w swojej nowej publikacji Dwudziestolecie od kuchni zabiera czytelników w czasy szokujących kontrastów. Arystokratyczne rauty zestawia z wielkim kryzysem, zmuszającym wiejskie rodziny do żywienia się trawą i korą. Pisze o niesamowitym postępie technicznym, który na zawsze odmienił życie gospodyń. Ale też o emancypacji polskich kobiet, które nie chciały, by dłużej mówiono im, że całe życie mają spędzić przy garach. Pokazuje niezwykłą zaradność, oszczędność i przedsiębiorczość naszych prababć. Zdradza tajniki dawnej gastronomii, wyjaśnia, czym był street food 80 lat temu i jak kobiety łączyły pracę zawodową z opieką nad domem i dziećmi.

Uwaga konkurs! 3 egzemplarze do wygrania

Dwudziestolecie od kuchni to coś więcej niż książka o kulinarnych dziejach naszego kraju. To również zbiór wciąż aktualnych porad. Dla 3 pierwszych osób, które dodzwonią się do nas w czwartek, 19 października, o godzinie 14, pod numer 16 670 22 00 w. 10, mamy 3 egzemplarze tej nietuzinkowej książki.