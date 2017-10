Cichy wspólnik

Niestety po pół roku interes zaczął kuleć i któregoś dnia, kiedy zabrakło kasy na nową partię towaru, Andrzej, chcąc ratować biznes, sprzedał auto. Jeszcze tego samego dnia Robert z czterema tysiącami w kieszeni pojechał na granicę. To było w środę. W sobotę Andrzej zaczął się już poważnie martwić o wspólnika. Telefon nie odpowiadał, więc poszedł do jego rodziców i usłyszał, że Robert wyjechał za granicę. Trochę się zdziwił, bo wspólnik niczego nie musiał załatwiać, miał tylko przekazać kasę i zaraz wracać. Jeszcze bardziej zdziwił się, kiedy rodzice wytłumaczyli, że syn pojechał na Zachód, a konkretnie gdzieś do Niemiec, bo miał tam obiecaną robotę. Andrzej, wracając do domu, przemyślał sytuację. Stracił auto, kasę, wspólnik okazał się być zwykłą świnią, a na dodatek przepadł dogadany już interes, który mógł przynieść niezły zysk. Przez tydzień chodził jak struty i obiecywał sobie, że jeżeli tylko Robert pokaże się w wiosce, to żeby miał mu pogruchotać kości, wydusi z niego zdefraudowane pieniądze. Okazja nadarzyła się dopiero pięć miesięcy później. Któregoś dnia Andrzej zobaczył na drodze obce auto, za kierownicą którego siedział Robert.