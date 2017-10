Impreza integracyjna

Chętnych było kilkanaście osób, kierownik obiecał pożyczyć służbowego busa i ustalono termin na ostatnią sierpniową sobotę. Pogoda dopisała i w sobotę po południu zapakowali trzy skrzynki piwa, worek kiełbasy, a resztę każdy miał zabezpieczyć we własnym zakresie i pojechali. Najpierw mężczyźni, żeby przygotować ognisko. Zanim drugą turą przyjechały panie, panowie opróżnili jedną skrzynkę piwa i już byli trochę zintegrowani. Potem było normalnie. Ognisko płonęło, kiełbaski skwierczały, a towarzystwo przy wtórze gitary śpiewało pieśni biesiadno-patriotyczne. Na podorędziu były trunki do wyboru i koloru, od domowych nalewek po „jasia wędrowniczka”. Kierowca busa, widząc, na co się zanosi, pojechał do domu, obiecując, że będzie pod telefonem i przyjedzie, kiedy trzeba. Po dwóch godzinach ognisko przygasło, ucichły pieśni i zaczął się drugi etap imprezy, czyli zajęcia w podgrupach i parach. Było już po północy, kiedy kierowca jadący główną drogą zobaczył na poboczu słaniającą się kobietę. Miała zakrwawioną twarz, potargane włosy i nie miała jednego buta. Kierowca zatrzymał się, wysiadł z auta i zapytał, co jej się stało.