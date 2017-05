Wszystkiemu winni geodeci

Właściciele pól szybko się dogadali. Każdy odstąpił po dwa i pół metra gruntu i obaj korzystali z wygodnej drogi. Potem ziemię w spadku dostali ich synowie. Nazwijmy ich J. i B. Przez kilka lat wszystko było w porządku. Jeździli ciągnikami na swoje pola i nikomu to nie przeszkadzało. Dopiero parę lat temu J. stwierdził, że ma już dosyć gospodarzenia i znalazł sobie lżejszą pracę w mieście, a na polu umyślił urządzić jakąś plantację, za którą miał dostawać dopłatę z funduszy unijnych. Kiedy załatwiał formalności w gminie, dostał do ręki mapkę geodezyjną, z której wynikało, że jego pole jest o dwa i pół metra szersze niż w rzeczywistości, a kasa przecież miała być od powierzchni. J. przeliczył to dokładnie i żal mu się zrobiło kilkuset złotych. Postanowił więc odebrać to, co jego. Zaczął od tego, że pośrodku drogi wbił kilka palików, które miały wyznaczać granicę. Któregoś dnia B. pojechał ciągnikiem na pole. Widząc paliki, zatrzymał się, wyciągnął z ziemi jeden po drugim i odrzucił na pole sąsiada. To był początek wojny o przysłowiową miedzę. B. próbował załatwić sprawę polubownie, tłumacząc, że istnieje coś takiego jak służebność drogi, ale do J. nic nie docierało.