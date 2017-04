Orgia w piwnicy

Kiedy skończył się kolejny odcinek, przypomniała sobie o dziwnych odgłosach w piwnicy i tak ją to zaintrygowało, że poszła do znajomej z drugiej klatki, żeby jej o tym opowiedzieć. Obie doszły do wniosku, że w piwnicy dzieją się pewnie straszne bezeceństwa albo jeszcze coś gorszego. Wiedziały, że należy do lokatorów z czwartego piętra, ale oni wyglądali na porządnych ludzi, tylko ich kilkunastoletni syn był jakiś dziwny. Ubierał się kolorowo, w uchu miał kolczyk, włosy z jednej strony wygolone i tak jakoś panie zeszły na temat dzisiejszej młodzieży. Bo wiadomo, co młodzi teraz potrafią. – Nie chcą się uczyć, narkotyzują – wyliczała jedna. – No i seks uprawiają – dodała druga. Słowo w słowo i wyszło im, że w piwnicy odbywają się narkotykowe orgie. Kilka dni później lokatorka z drugiego piętra podzieliła się tą informacją z jeszcze inną znajomą, która powiedziała, że też zauważyła coś podejrzanego. Kiedyś dostrzegła w piwnicznym korytarzu jakiegoś młodzieńca, który miał błędny wzrok i coś czerwonego przyczepionego do uszu. Chłopak na pewno nie był z tego bloku, a opis potwierdzał domysły o tym, co się może dziać w piwnicy.