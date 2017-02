On natomiast dobrze zna życie i paragrafy, których nauczył się w czasie poprzedniej odsiadki i wie, że dziesięć miesięcy za parę buczków to bardzo niesprawiedliwy wyrok, a było to tak. We wrześniu Rysiek przyjął zamówienie na dostawę paru kubików drewna opałowego. Miał kawałek swojego lasu, więc teoretycznie nie powinno być problemu z realizacją zamówienia. Może wszystko poszłoby dobrze, gdyby Rysiek nie zabrał się za robotę w niedzielę, a wiadomo, że w święty dzień pracować nie można i pokarało go. Inna sprawa, że do pracy zabrał się w stanie wskazującym. Po południu podpiął przyczepę do ciągnika, do kabiny zapakował piłę i pół litra i pojechał do lasu. Zmierzchało już, kiedy dwaj policjanci wracali z jakiejś interwencji, w pewnym momencie zobaczyli w oddali ciemny punkt poruszający się zygzakiem. Zaciekawieni zatrzymali radiowóz. Jeden z nich stwierdził, że to jakieś większe zwierzę pasie się na łące. Drugi, mając lepszy wzrok, dopatrzył się pojazdu, który bez świateł zakosami zbliżał się do drogi. Policjanci na wszelki wypadek włączyli koguta i czekali. Nietrudno się domyśleć, że to Rysiek wracał z lasu. Widząc migające światła radiowozu, skręcił gwałtownie i wjechał w rów.