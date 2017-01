Z życia wyższych sfer

Podobno niecałe sto lat temu w gazetach były stałe rubryki właśnie pod takim tytułem. Dzisiaj to oczywisty anachronizm, gdyż konia z rzędem temu, kto potrafi wyjaśnić, co to są wyższe sfery. Kogo do nich zaliczać? Czy tego, który ma willę z basenem, siłownią, trzy auta, a może kogoś, kto w telewizji potrafi mówić na każdy temat albo kogoś, kto w restauracji złotą kartą płaci za „meduzy i w trzech smakach drób”. Bohaterów dzisiejszego kryminałku do wyższych sfer zaliczam tylko dlatego, że sami się tak określili.