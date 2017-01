Diabeł w areszcie

Zdarzyło się to w K., dokładnie szóstego stycznia ubiegłego roku. Akurat wtedy święto Trzech Króli wypadało w środę. 43-letni Bogusław jeszcze odchorowywał sylwestra. Wiadomo, że na taki stan najlepszy jest klin, tylko że w domu nie miał już ani grama życiodajnego płynu. Wpadł więc na pomysł, żeby pokolędować trochę po wsi, bo może jakiś grosz wpadnie albo dobrzy ludzie poczęstują czymś mocniejszym. Ponieważ nie wypadało samemu chodzić z kolędą, namówił jeszcze dwóch dziewiętnastolatków. Jeden z nich zabrał siostrze koronę, w której występowała w jasełkach, drugi nałożył kożuch dziadka, a Boguś postanowił zostać diabłem i wysmarował twarz sadzą. Tak przygotowani ruszyli w wioskę. Już w pierwszym domu za to, żeby nie kolędowali więcej, dostali flaszkę, którą oczywiście natychmiast opróżnili. Potem było różnie, jeden gospodarz dał dychę, inny postawił kielicha i tak przeszli prawie pół wioski. Trochę zmęczyło ich to kolędowanie. Gardła zaczynały odmawiać posłuszeństwa i nogi coraz bardziej się plątały, jednak zamiast dać sobie i innym spokój, postanowili jeszcze odwiedzić parę domów. Minęła dwudziesta pierwsza, kiedy zapukali do domu, w którym odbywało się przyjęcie.