Dożynkowe reminiscencje

Nawet organizatorzy zapomnieli już o tegorocznym święcie plonów, więc skąd ten temat w kryminałku? Prawdopodobnie już niebawem na wokandzie sądu rejonowego pojawi się sprawa, która jest ściśle związana z dożynkami w S. Było to tak.

Po dożynkach gminnych kilku młodych mieszkańców S. Uradziło, żeby w ich wiosce też urządzić dożynki, może bez wielkiego zadęcia, nie tak oficjalne jak w gminie, ale żeby chociaż był pretekst do zabawy. Ponieważ sołtys nie kwapił się do organizacji, młodzi wzięli sprawy w swoje ręce i wyznaczyli termin na ostatnią sierpniową sobotę. W komitecie organizacyjnym był między innymi 22-letni Sebastian K., który miał odpowiadać za aprowizację, czyli bufet zorganizowany ze składek. Zabawa w wiejskiej świetlicy nie należała do udanych. Gości niewielu, muzyka mechaniczna, a na dodatek już przed północą zabrakło trunków i żeby dotrwać jakoś do rana, trzeba było budzić sklepową. Bladym świtem w świetlicy zostało jedynie kilka osób z komitetu organizacyjnego. Dobrze już nabombieni siedzieli nad ostatnią butelką i próbowali dojść, dlaczego impreza się nie udała. Wyszło, że wszystkiemu winien jest Sebastian, bo kupił za mało alkoholu, a na dodatek nie potrafił rozliczyć się z kilkuset złotych. Na drugi dzień komitet organizacyjny spotkał się pod sklepem, żeby przy piwie dokończyć rozliczenia. Wtedy doszło między nimi do ostrej kłótni. Wszyscy znowu naskoczyli na Sebastiana, który, nie mając już argumentów, postanowił swoje racje udowodnić za pomocą pięści.