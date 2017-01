Paskudny charakter

Nie będzie to jego pierwszy kontakt z Temidą. Parę lat temu przegrał proces o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Wtedy coś mu się ubzdurało, że jego sąsiad handluje wódką bez polskich znaków akcyzy i machnął pismo do policji. Nawet nie anonim, a podpisany donos. Wyrok był symboliczny. W miasteczku szybko to się rozniosło i ludzie, widząc Ryśka, przechodzili na drugą stronę ulicy, ale niczego go to nie nauczyło. Na wiosnę zainteresował się znanym w miasteczku warsztatem samochodowym, bo tym razem podejrzewał, że jest tam dziupla, w której przerabiają kradzione samochody. Czasem wpadał do warsztatu, niby to po jakąś śrubkę, ale tak naprawdę, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Często też spacerował w pobliżu i notował numery rejestracyjne aut, które były zaparkowane przed warsztatem. Jednym słowem zachowywał się jak detektyw z kiepskiego kryminału. Oczywiście nie uszło to uwadze pracowników warsztatu, którzy, widząc jak chowa się za rogiem, śmiali się: – O, Rysiek znowu się czai. Tymczasem Rysiek coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że wykryje grubszą sprawę, ale brakowało mu twardych dowodów.