Poskromienie złośnicy

Jola mieszka z rodzicami i rodziną brata w trzypokojowym mieszkaniu w bloku, co było przyczyną częstych konfliktów rodzinnych. Tu trzeba zaznaczyć, że spory udział w rodzinnych waśniach miała Jola znana z porywczego charakteru, niewyparzonej buzi i skłonności do mocniejszych trunków. Zdarzało się już, że podczas większych awantur sąsiedzi wzywali policję, ale za każdym razem kończyło się tylko pouczeniem, bo rodzina Joli wyznawała zasadę, że brudy pierze się we własnym domu i nikt z domowników się na nią nie poskarżył. Wreszcie jednak miarka się przebrała. Któregoś dnia w osiedlowym sklepiku jedna z lokatorek bloku zaczepiła Jolę i bardzo grzecznie zwróciła jej uwagę, że nie wypada, żeby taka młoda kobieta klęła w miejscu publicznym. Jola akurat bardzo się spieszyła, więc tylko coś odburknęła i wybiegła, trzaskając drzwiami. Kilka dni później spotkała tę sąsiadkę pod blokiem i wtedy posypała się wiązanka, której nie powstydziłby się żaden furman. Kobieta, oszołomiona stekiem wyzwisk, nawet nie zdążyła odpowiedzieć, ale jeszcze w tym samym dniu poszła do rodziców Joli, żeby poskarżyć się na zachowanie córki. Nietrudno przewidzieć, że po powrocie Joli w domu znowu była awantura o to, że rodzice zwracają jej uwagę i wtrącają się w jej życie.