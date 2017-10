Wysoka wygrana przemyskich koszykarzy w derbach Podkarpacia

Wysokim zwycięstwem przemyślan zakończyły się dzisiejszego (18 października br.) wieczoru derbach Podkarpacia. Wygrana, i to wysoka, nad rzeszowianami nie jest jednak czymś ekscytującym, bo zespół SSK Rzeszów to – obok młodzieży z Cracovii 1906 Szkoła Gortata Kraków – zdecydowanie najsłabszy zespół w II lidze.

Po dwóch zdecydowanych porażkach z kandydatami do walki o awans do I ligi, czyli AZS AGH Kraków i AZS AWF Mickiewicz Katowice, ten pojedynek był w sam raz na przełamanie. Inny rezultat niż wysoka wygrana podopiecznych Macieja Milana nie wchodziła w grę. Goście wygrywali raz, zaraz na początku, kiedy trafił Jakub Szubart na 0:2. Potem z każdą minutą uwidoczniała się przewaga miejscowych, którzy nie mieli problemów z lokowaniem piłki w koszu słabiuteńkiego zespołu z Rzeszowa. W 5. min było 16:4. W 12. min przewaga urosła do 20 punktów – 34:14, a po dwóch kwartach wszystko w tym spotkaniu było już jasne. AZS PWSW MCS Daniel gromił rywala 50:21. W II połowie gra już zdecydowanie się wyrównała. Gospodarze spuścili z tonu, a ambitny beniaminek robił wszystko, aby w hali POSiR się nie skompromitować. Ostatecznie przegrał różnicą 34 punktów. Oby to był dobry prognostyk przed kolejnymi meczami przemyślan...





AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl – SSK Rzeszów 90:56 (27:12, 23:9, 18:16, 22:19)

Punkty: G. Płocica 23 (3x3), P. Buszta 14 (3x3), S. Dusiło 13, A. Mikołajko 12, J. Balawender 9 (1x3), M. Hrabčak 5, H. Makuch 5 (1x3), W. Kuriańczyk 4, K. Czopik 3, J. Łopatowski 2, C. Gumiński 0, K. Kuśmierz 0 (MCS Daniel); W. Rycerz 11, M. Szalka 10, K. Banyś 9 (1x3), J. Szubart 9, M. Sowa 8, M. Żmudka 4, J. Krupa 2, K. Strzępek 2, A. Brud 1, M. Osikowicz 0, M. Rudek 0 (SSK).

Sędziowali: Justyna Gieroba i Grzegorz Łata (oboje z Lublina). Widzów: 150.