Poważny kryzys koszykarzy AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl

14 i 15 października br. rozgrywana jest 4. kolejka spotkań II ligi koszykówki. Zespół AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl, po kompromitującym występie w Krakowie w poprzedniej kolejce, zapowiadał rehabilitację u siebie z AZS AWF Mickiewicz Katowice. Rehabilitacji nie było, wyszedł klops.

Okazało się, że zdemolowanie ich przez krakowskich akademików nie było żadnym dziełem przypadku. Podopieczni Macieja Milana nim sezon na dobre się nie zaczął, są w poważnym kryzysie i wygląda na to, że przedsezonowe plany i cele już teraz należy zrewidować. W spotkaniu ze Ślązakami na własnym parkiecie dobrze zagrali przez pierwsze 5 minut. W 3. min było 9:2, ale z każdą kolejną minutą było coraz gorzej. Fatalna skuteczność, nietrafianie spod samego kosza, proste błędy nawarstwiały się. Już na 23 s przed syreną kończącą I kwartę goście ich przegonili. Było 13:14. Celne trafienie Artura Mikołajki pozwoliło ćwiartkę otwarcia wygrać. I to było na tyle, co mieli tego dnia do zaoferowania przemyślanie. O kolejnych fragmentach można rzec jedno: dramat. Po pół godzinie gry katowiczanie wygrywali 37:56. Więcej nic nie trzeba dodawać.







AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl – AZS AWF Mickiewicz Katowice 62:76 (15:14, 10:16, 12:26, 25:20)

Punkty: A. Mikołajko 19, G. Płocica 12 (2x3), C. Gumiński 11, P. Buszta 8 (2x3), H. Makuch 4, S. Dusiło 3, W. Kuriańczyk 3 (1x3), J. Łopatowski 2, J. Balawender 0, M. Hrabčak 0 (MCS Daniel); M. Piotrkowski 25 (2x3), K. Leszczyński 12 (1x3), Ł. Szczypka 10 (1x3), M. Weselak 8, Ł. Lewiński 7 (1x3), P. Karpacz 6, B. Stawowski 4, K. Majka 2, S. Wojciechowski 2, J. Kolenda 0 (AZS AWF).

Sędziowali: Jakub Adameczek (Ryki), Dominik Hałka (Lublin). Widzów: 150.