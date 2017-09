Niełatwa inauguracja koszykarzy AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl

II-ligowi koszykarze AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl inaugurację sezonu 2017 – 2018 mają za sobą. Najważniejsze – zwycięską inaugurację. Po niełatwym spotkaniu pokonali dzisiaj (23 września br.) w Bielsku-Białej beniaminka tej klasy rozgrywkowej Daas Basket Hills.

fot. Kamil Krukiewicz Sebastianowi Dusile (z piłką) zabrakło jednej zbiórki do pierwszego w sezonie double-double. Co się odwlecze...

Faworytem byli goście i z tej roli się wywiązali. W zasadzie nie mieli poważniejszych problemów z gospodarzami, ale ci dość długo toczyli w miarę wyrównany bój. Prowadzili w tym spotkaniu tylko raz, na 12 s przed końcem II kwarty, kiedy „trójkę” odpalił Mateusza Adamus (29:28). Dwa razy potrafili doprowadzić do remisu (23. – 32:32, 24. – 34:34), a przez pozostałe minuty punktowa przewaga należała do podopiecznych Macieja Milana.

Mecz zaczął się od trafienia A. Mikołajki, a potem „trójkę” dorzucił G. Płocica i w 2. min było 2:5. W 5. min, po punktach Sebastiana Dusiły, 6:12. W II ćwiartce na parkiecie po stronie goście pojawili się gracze rezerwowi, z których najlepiej prezentował się strzelający zza linii 6,75 m Patryk Buszta. To po jego dwóch rzutach zza łuku w 15. min było 16:26. Potem jednak coś w grze przemyślan się zacięło i miejscowi ich dogonili. Wynik po I połowie (29:30) ustalił Cezary Gumiński.

Przez połowę III kwarty trwała wymiana ciosów. Dopiero kiedy po raz n-ty sprytem pod koszem wykazał się popularny „Mikołaj” koszykarzom w Przemyśla udało się odskoczyć na 34:40. Trzecie 10 minut czterema punktami z rzędu podsumował Bartosz Bal i przed decydującym fragmentem potyczki goście mieli pewien punktowy komfort. 30. min – 46:54. W ostatniej ćwiartce wątpliwości już nie było. Beniaminek, mimo starań, mocnej obrony, tracił wiarę i siły. Przemyślanie w 36. min dali im się zbliżyć do siebie na 7 punktów (57:64), ale to było wszystko, na co stać było tego dnia zespół prowadzony przez grającego trenera G. Błotkę. Finalne minuty to koncert gry Artura Mikołajki. Rzucił wszystkie 10 punktów, sprawiając, że droga powrotna przemyślan była nad wyraz radosna.





Daas Basket Hills Bielsko-Biała – AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 60:74 (10:16, 19:14, 17:24, 14:20)

Punkty: R. Kozaczka 24 (2x3), G. Błotko 13 (3x3), M. Cichoń 9 (1x3), G. Szybowicz 5, M. Goryl 4, M. Adamus 3 (1x3), A. Garita 2, M. Anczykowski 0, P. Garus 0, P. Karnia 0 (DBH); A. Mikołajko 20, G. Płocica 16 (2x3), S. Dusiło 13, P. Buszta 11 (3x3), B. Bal 6, C. Gumiński 6, J. Balawender 2, P. Cebeńko 0, K. Czopik 0, J. Łopatowski 0 (MCS Daniel).

Sędziowali: Paweł Berdyczko i Mateusz Wawrzyński (obaj z Krakowa). Widzów: 200.